Чиновники обвинили челябинцев в срыве программы временного благоустройства

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков пожаловался на мешающих работать горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске стартовала программа временного благоустройства. Подрядные организации занимаются санитарной обрезкой деревьев, кошением травы и оформлением клумб.

Правда, усилия районных властей и их компаньонов встречают все больше сложностей. Так, на минувшей неделе стало известно о рекомендации главного архитектора областного центра Павла Крутолапова отказаться от покраски бордюров.

А здесь еще и сами горожане, как пожаловался глава Металлургического района Сергей Кочетков, активно вставляют палки в колеса. Ведь, по словам чиновника, хотя программа по высаживанию цветов на клумбы района выполнена уже на 50%, уверенности в успехе кампании власти отнюдь не испытывают. Сергей Кочетков рассказал, что уже через час после высадки часть растений исчезает: гуляющие молодежь и молодые мамочки выкапывают цветы. Зачем это делается, непонятно. Но озабоченность администрации района настолько высока, что глава даже попросил СМИ призвать жителей не заниматься «такими делами».

Остается лишь напомнить, что уже несколько лет в городе кипят споры между сторонниками и противниками перехода при летнем благоустройстве к высадке многолетних растений (прежде всего, декоративных трав и кустарников). После прихода в мэрию Челябинска Александра Егорова, вице-мэра по развитию городской среды, число сторонников многолетников выросло и в городской администрации.

Но, как признался г-н Егоров, идею не принимают, прежде всего, именно в чиновной среде. Челябинские чиновники настаивают, что однолетники – и красивее, и дешевле. Причем транслируют эту позицию именно районные власти. А потом они же жалуются, что цветы выкапывают горожане чуть ли не сразу после высадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.05.20

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