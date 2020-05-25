Счетная палата России начинает камеральную проверку миндортранса Челябинской области

Счетная палата России начинает камеральную проверку министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной КСП, инспекция будет проводиться по двум вопросам:

– создание условий для организации воздушного сообщения,

– расходование бюджетных средств на организацию авиаперевозок.

Напомним, в минувшем году из бюджета области выделялись деньги на субсидирование перелетов из Челябинска по 9 маршрутам: в Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут.

В 2020 году предполагалось дополнительно субсидировать перелеты из Челябинска в Волгоград, Нижний Новгород и Омск, из Магнитогорска – в Новосибирск.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.05.20

Чиновники обвинили челябинцев в срыве программы временного благоустройства. / От ковидной пневмонии скончался 46-летний южноуралец, у еще одного умершего COVID-19 был сопутствующим. / Настойчивость: троичанин пять дней переводил деньги с карты знакомого родственникам и друзьям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»