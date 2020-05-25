Уральские металлурги продолжают поддержку малого и среднего бизнеса

ММК продолжает софинансировать проекты резидентов индустриального парка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в настоящее время на производственных площадях парка располагаются 26 резидентов – предприятия малого и среднего бизнеса.

Несмотря на общий спад в экономике региона, благодаря поддержке руководства парка и Магнитогорского металлургического комбината ни одна из компаний резидентов не прекратила работу.

Главные преимущества индустриального парка: лояльная арендная ставка – вдвое ниже среднерыночной по Магнитогорску, высокая степень подготовленности инфраструктуры, налоговые льготы. Парк располагает большим запасом по энергоресурсам: природному газу, технической воде, электричеству, подъемно-транспортным оборудованием, развитой сетью железнодорожных путей с выходами во внутренний парк ПАО «ММК» и на Южно-Уральскую железную дорогу. За счет собственных средств ММК-Индустриальный парк готовит новые площадки под запросы будущих резидентов.

«После признания на федеральном уровне и аккредитации в Минпромторге получили возможность давать резидентам налоговые льготы, – рассказывает директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов. – Обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5 процента региональной составляющей ставки налога на прибыль. Все это в совокупности обеспечивает хорошие условия для старта нового или развития уже действующего производства. Кроме того, ММК принял решение оказать резидентам индустриального парка 30-процентную поддержку в софинансировании проектов, до 15 миллионов рублей».

По словам Владимира Дремова, на территории парка можно открыть практически любой бизнес.

«На сегодня профиль деятельности резидентов очень разный. Большинство занимаются металлообработкой, поскольку используют в производстве подкат с ММК, – отмечает Владимир Владимирович. – Но у нас есть проекты и по производству средств гигиены, нестандартных изделий, химических компонентов. Высокая подготовленность инфраструктуры позволяет размещать предприятия, связанные с изготовлением энергетического оборудования. На территории парка работает предприятие, занимающееся стиркой спецодежды всей Группы компаний ММК и Объединенной сервисной компании. То есть площадка универсальная. Мы открыты для взаимодействия. Рассматриваем и нетипичные для нашего города проекты».

В этом году в «ММК-Индустриальный парк» предусмотрена серьезная программа капитальных вложений, связанная с модернизацией сетей и дорог.

«Резиденты предъявляют высокие требования к инфраструктуре, – отмечает Владимир Дремов. – Поэтому основной вопрос – это замена подземных коммуникаций пожарно-питьевой воды и канализации, ремонт дорог и частично железнодорожных путей».

В настоящее время «ММК-Индустриальный парк» – главный в Магнитогорске механизм поддержки малого и среднего бизнеса, связанного с промышленным производством. Он обладает большим потенциалом и предоставляет все необходимые условия как для открытия нового бизнеса, так и для развития уже существующего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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