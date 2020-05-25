Челябинец отправился в колонию за попытку убить грудного ребенка

Житель Челябинска отправлен в колонию за покушение на убийство грудного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Металлургический районный суд Челябинска признал 25-летнего горожанина виновным в покушении на убийство малолетнего.

В суде установлено, что ночью 10 июля прошлого года челябинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей, схватил ее месячного ребенка и бросился на улицу. Там распаленный водкой горожанин грозил убить младенца, поднимал ребенка над головой и резко опускал вниз, угрожая ударить его о землю или бросить под колеса автомобилей. На требования прохожих и сотрудников полиции остановиться и отпустить малыша неадекват не реагировал.

Один из полицейских попытался все-таки уговорить южноуральца, подойдя ближе. Но тот вновь поднял ребенка над головой на высоту не менее двух метров, после чего с размаха бросил младенца вниз на асфальт. Спас малыша полицейский, поймав его за одежду в непосредственной близости от поверхности земли.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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