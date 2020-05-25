В Челябинске возбудили уголовное дело по факту нарушений при возведении пристроя к оперному театру

В отношении чиновников южноуральского минстроя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве объекта в рамках государственного контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона в ходе проверки выявило нарушения бюджетного законодательства при строительстве здания вспомогательного назначения областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки».

Возведение объекта проходило в ходе подготовки к проведению в 2020 году на территории г. Челябинска саммитов ШОС и БРИКС.

При этом установлено, что чиновники министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также сотрудники ОГКУ «Челябоблинвестрой» оплатили фактически отсутствующую на объекте офисную мебель и невыполненные работы. Региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Материалы проверки были направлены в СУ СК РФ по Челябинской области органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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