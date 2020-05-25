Экс-глава южноуральского села получил третий условный срок за земельные махинации

Бывший глава Алишевского сельского поселения осужден за превышение должностных полномочий при выделении земельных участков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Судом установлено, что глава села Алишево в 2011-2016 годах организовал выдачу выписок из похозяйственной книги, содержащей заведомо ложные сведения о наличии у граждан права пользования земельными участками, расположенными на территории сельского поселения. В дальнейшем граждане, не имевшие законного права на получение земельных участков, зарегистрировали на них права собственности.

«Всего в ходе следствия установлены факты незаконного предоставления в собственность граждан 64 земельных участков, кадастровая стоимость которых составила свыше 6 миллионов рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Вину в совершении преступления экс-глава признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно – распорядительных функций сроком на 1 год 6 месяцев.

Отметим, что это уже третий условный срок, полученный экс-чиновником за махинации с землей. Первый приговор был вынесен ему еще в 2018 году. Тогда экс-главу Алишево приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 900 тысяч рублей. В 2019 году его приговорили еще к 4 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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