Общественники потребовали у СКР разобраться со скандалами в системе образования Еткульского района

Общественники Челябинской области просят СКР проверить чиновников Еткульского района на предмет злоупотребления полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественная организация направила региональное следственное управление СКР обращение с просьбой провести проверку в администрации Еткульского района и отдельно в местном управлении образования.

Общественники полагают, что в действиях чиновников муниципалитета прослеживаются признаки халатности, злоупотребления полномочиями и конфликта интересов. Жители жалуются на поборы, нецелевое расходование средств, кумовство в органах власти и другие действия, нарушающие их права.

В марте 2020 года Еткульский район «прославился» скандалом в деревне Писклово. Там за подвоз учителя английского языка в школу с родителей учеников взимали плату. По просьбе общественников СКР поручил провести проверку, однако, по словам жителей, она была проведена формально, а на заявителей оказывалось давление. В результате, как сообщают пискловцы, школа начала проводить дистанционные занятия английским языком, но только по 14 часов в неделю вместо положенных по стандартам 21 часа. Другие жалобы, например, на отсутствие ремонта в спортзале, хотя деньги на ремонт школе были выделены, вообще не были приняты проверяющими во внимание.

Одной из ключевых причин, по которым их проблемы открыто игнорируют, жители района называют родственные связи проверяемых и проверяющих.

«Действующее законодательство содержит ряд ограничений для служащих муниципальных и государственных органов власти. В частности, запрет на замещение взаимозависимых должностей родственникам, также требования для проверяющих взять самоотвод, если субъектом проверки становится их близкий. Несмотря на это, в Пискловской школе преподавательские ставки, по большей части отданы супругу директора школы. Мы просим провести выездную проверку, исключив из числа проверяющих лица, имеющие какое-либо родство с сотрудниками школы и местных администраций», – рассказала юрист Юлия Беренштейн.

Она также добавила, что, поскольку зачастую в сельской местности родства не избежать, следует изначально учитывать эту особенность при проведении проверок. Общественники считают, что в адрес администрации района следует вынести представление и обязать чиновников обеспечить детям образовательные услуги в полном объеме и надлежащего качества. Кроме того, повторной проверки требует ситуация с взиманием платы за уроки английского языка и непосредственно целевое использование средств, выделяемых району на сферу образования.

Скандал, вышедший на федеральный уровень и касающийся нарушения прав несовершеннолетних – далеко не единственный. Еще одна история произошла в поселке Еманжелинка, где после конфликта с руководством управления образования уволили директора коррекционного интерната для детей с особенностями развития. При этом на нее переложили ответственность за финансовые нарушения со стороны управления образования на сумму шесть миллионов рублей. «Учителем истории, которую директор вела по совместительству, назначили сотрудницу без профильного образования, работающую в интернате завхозом», – напомнили общественники.

«К сожалению, во всех этих ситуациях страдают школьники. Мы очень рассчитываем также и на реакцию регионального министерства образования. Скоро День защиты детей, покажите своим примером, что на первом месте должна быть именно забота о детях, а не амбиции и личные мотивы «власть имущих», – сказала Беренштейн.

Челябинск, Виктор Елисеев

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