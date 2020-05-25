В Челябинской области возбуждено еще одно уголовное дело по «наследию» Дубровского

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба при строительстве «ФОК РЦ по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния».

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, производство начато по материалам проверки, проведенной контрольно-счетной палатой. Дело возбуждено в отношении руководства ООО «СтройТрансСоюз» по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Предварительно ущерб бюджету превышает 58 млн рублей.

Напомним, общая сумма госконтракта по этому объекту составила 370 млн рублей, 120 млн из них выделили из федерального бюджета. Единственным участником и победителем конукурс стало ООО «СтройТрансСоюз», близкое к тогдашнему губернатору Дубровскому.

Причем на момент проведения конкурса и заключения контракта компания уже была фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве в рамках госконтрактов.

Шорт-трэк должны были сдать во 2 квартале 2019 года, потом срок сдвинули к концу года, объект не готов до сих пор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.05.20

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