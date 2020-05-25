В больнице Златоуста под удар коронавируса попало еще одно отделение

COVID-19 пробрался в гинекологическое отделение больницы Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Златоусте обследуют персонал и пациентов гинекологического отделения местной больницы, которая стала ранее крупнейшим в регионе очагом распространения коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

По данным сотрудников ведомства, в гинекологическое отделение городской больницы Златоуста поступила экстренная пациентка, ей была оперативно оказана медицинская помощь. При взятии анализа на коронавирус пришел положительный результат. По постановлению Роспотребнадзора на данный момент в отделении проводятся все противоэпидемические мероприятия, обозначен круг контактных лиц, взяты мазки на COVID-19.

Сегодня, 25 мая, была проведена заключительная дезинфекция. На оказании медицинской помощи пациентов это не отразилось, уточнили в пресс-службе минздрава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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