Металлурги держат на контроле реализацию проекта «Притяжение» в Магнитогорске

Виктор Рашников провел совещание о ходе реализации проекта «Притяжение».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников провел рабочее совещание в режиме «онлайн», на котором обсуждались текущие вопросы реализации уникального проекта преобразования городской среды «Притяжение».

Проект предполагает создание на принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату территории в 400 гектаров музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера и благоустроенной парковой зоны.

В совещании приняли участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников, директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» Сергей Кривощеков, первый вице-президент ХК «Металлург» Сергей Ласьков, начальник управления капитального строительства ПАО «ММК» Алексей Чумиков, директор ООО «Территория Притяжения» Руслан Новицкий и руководитель проекта Максим Ясько.

Участники совещания обсудили изменения и улучшения, которые предстоит внести в проектную документацию проекта, чтобы повысить уровень безопасности при посещении территории «Притяжения» и свести к минимуму потенциально возможные риски, в том числе эпидемиологического характера.

Основным докладчиком выступил Александр Алексеев – руководитель проектов компании Strategy Partners Group, являющейся финансовым консультантом проекта. С 2019 года эта компания разрабатывает для «Притяжения» функциональные решения по каждому зданию, парковой и образовательной зонам и по проекту в целом. В своей работе Strategy Partners Group опирается как на изучение потребностей жителей Магнитогорска, так и на лучшие практики, реализованные в России. Результаты этой работы (в качестве исходной информации) используются в процессе дальнейшего проектирования в части формирования параметров зданий, площадей парковой зоны, функционального наполнения объектов.

С учетом того, что что на сегодняшний день уже завершен этап разработки архитектурного облика основных зданий и территории будущего парка, участники совещания детально обсудили вопросы организации работ, а также особенности наполнения спортивных объектов и детской развлекательной зоны.

Напомним, что в рамках проекта запланировано строительство современного 50-метрового крытого плавательного бассейна с фитнес-центром, фристайл-арены, открытых спортивных площадок, скалодрома, роллердрома и т.п. Участники совещания согласовали предложенные варианты относительно формата и функционального наполнения вышеперечисленных объектов.

Одним из первых объектов, введенных в эксплуатацию в рамках проекта «Притяжение», станет детский центр развлечений. В нем планируется реализовать несколько современных идей образовательной направленности. Так, в «Городе профессий» и в тематическом парке естественных наук «Лабиринтум» дети и подростки (в возрасте от 2 до 18 лет) смогут провести время не только весело, но и с пользой, параллельно узнавая что-то интересное или осваивая новые для себя навыки. В детском центре также планируется разместить современный интерактивный парк развлечений, главной изюминкой которого станет аттракцион «Летающий кинотеатр».

Виктор Рашников отметил, что для создания центра крайне важным является предоставление самого широкого спектра детских занятий и развлечений и обратил особое внимание на необходимость обеспечения максимального уровня безопасности детей и их защищенности от любых возможных рисков.

В заключительной части совещания были рассмотрены графики работ по проекту и вопросы строительства и реконструкции подводящих автодорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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