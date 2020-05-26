В Челябинске полиция сорвала масштабные нелегальные автогонки

В Челябинске полиция разогнала сотню стритрейсеров, собиравшихся погонять по ночному городу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, 23 мая около 23:00 на Троицком тракте в Челябинске собралось около 100 автомобилей, водители которых собирались принять участие в нелегальных автогонках.

Планы стритрейсеров были нарушены. 12 экипажей полка ДПС по городу Челябинску прибыли на место планируемого автозаезда. При появлении сотрудников Госавтоинспекции стритрейсеры поспешили разъехаться.

В результате сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, которые управляли машинами, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует техническому регламенту и ГОСТу. В отношении них составлены административные протоколы по статье 12.5. «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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