ММК вошел в число лидеров рейтинга доходности среди металлургов

ММК вошел в тройку самых выгодных для акционеров металлургических компаний мира за последние пять лет по версии BCG.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания заняла третье место в рейтинге Value Creators 2020, опубликованном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Рейтинг оценивает ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет (с 2015 по 2019 годы). Среди российских металлургических компаний ММК – лидер с показателем 40% ТSR.

Уровень TSR (total shareholder return) оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период, в случае рейтинга BCG – 5 лет. Это важный показатель для инвесторов, так как наглядно отражает совокупную финансовую выгоду для акционеров компании. TSR ПАО «ММК» за 2015-2019 годы составил 40%, это высший показатель среди металлургических компаний России, третье место среди всех российских компаний и третье место среди металлургических компаний мира.

Рейтинг Value Creators 2020 подготовлен BCG, одной из крупнейших консалтинговых компаний мира с глобальной сетью из более чем 90 офисов в 50 странах, на основе результатов анализа показателей TSR по 2327 компаниям из разных стран мира за период с 2015 по 2019 год. Комментируя высокое положение российских металлургов, в том числе ММК, в рейтинге Value Creators, партнер и управляющий директор BCG Дмитрий Головинский отметил закономерность такой оценки: «Крупнейшие российские горнодобывающие и металлургические компании уже много лет непрерывно работают над эффективностью и реализуют серьезные программы, нацеленные на оптимизацию своей деятельности».

Высокая доходность для инвесторов – один из безусловных приоритетов ПАО «ММК». С ноября 2019 года компания придерживается дивидендной политики, согласно которой компания направляет на дивиденды не менее 100% свободного денежного потока при значении коэффициента «чистый долг/EBITDA», в пределах 1.0х. В настоящее время в связи с пандемией COVID-19 решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год отложено до осени текущего года, однако, как подчеркнул в обращении к акционерам Председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, «по завершении кризисной фазы и восстановлении активности на ключевых рынках сбыта Группы ММК, Совет директоров вернется к вопросу выплаты промежуточных дивидендов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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