Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снова растет

Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снова растет: за сутки подтверждены 72 новых случая .

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, всего с начала пандемии зарегистрированы 2 тысячи 356 случаев заболевания.

В данный момент продолжают лечение 1 тысяч 327 человек. За прошедшие сутки выписаны 64 человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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