Эксперты оценили кредитный рейтинг Челябинской области

Российское рейтинговое агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Южного Урала на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта оценка обусловлена низким уровнем долговой нагрузки региона и высокой гибкостью бюджетных расходов.
У Челябинской области, по мнению аналитиков, есть задел для поддержания статуса: низкий уровень долговой нагрузки региона можно сохранить, несмотря на перспективу прибегнуть к дополнительным заимствованиям. А ожидаемый дефицит бюджета не должен значительно отразиться на оценке бюджетного профиля области.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 26.05.20
Заболеваемость COVID-19 на Южном Урале снова растет. / ММК вошел в число лидеров рейтинга доходности среди металлургов. / В Челябинске полиция сорвала масштабные нелегальные автогонки. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube