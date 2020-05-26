На почте «потеряли» почти 50 тысяч рублей дивидендов, отправленных челябинке

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения работниками почтового отделения дивидендов акционера ЧТПЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Ленинского района областного центра обратилась владелица обыкновенных именных акций ПАО «ЧТПЗ» с жалобой на действия сотрудников почты.

В ходе проверки было установлено, что челябинке почтовым переводом были перечислены дивиденды в сумме более 43 тысяч рублей. Согласно квитанции и кассовому чеку денежные средства выданы заявителю в отделении почтовой связи. Вместе с тем, фактически деньги горожанка не получила, а подписи в квитанции выполнены другим лицом.

«Таким образом, получены достаточные данные о том, что неустановленным лицом из числа работников почтового отделения АО «Почта России» совершено хищение денежных средств, в результате чего потерпевшей причинен значительный материальный ущерб, – констатировали в надзорном ведомстве. – Прокурором материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании».

По материалам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Ленинский» СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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