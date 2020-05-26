Общественники требуют остановить создание спортивного кластера на северо-западе Челябинска

Общественники-урбанисты вмешались в спор горожан и мэрии о строительстве спортивного кластера на месте зеленого островка в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее жители северо-запада выступили против вырубки леса, располагающегося недалеко от микрорайона «Парковый». Власти Челябинска планируют построить здесь целый спортивный кластер, включающий школу по хоккею, бассейн, стадион, ряд спортивных площадок. Также в планах мэрии возведение общеобразовательной школы.

Жители микрорайона выступают категорически против, так как ради очередной стройки придется вырубить граничащий с жилыми домами лес. Между тем, относительно недалеко от места планируемого строительства находится пустырь, где, по словам горожан, ничего не планируется строить. Почему бы стройку не перенести туда, задаются вопросом челябинцы.

В поддержку горожан выступила инициативная группа «Челябинский урбанист». «Чиновникам нужно срочно потратить выделенные деньги и некогда менять старые проекты, – возмущаются общественники. – Чтобы их не уволили за неэффективность, они освоят бюджет любой ценой». Между тем, курировавшая проект замминистра строительства Татьяна Антонова находится под арестом по трем уголовным делам, напоминают горожане.

Одна из причин сложившейся ситуации – особенности бюджетной политики в России, отмечают общественники. Ведь все крупные суммы из федерального бюджета регионы получают по линии нацпроектов. «Пришедшие деньги нужно сломя голову тратить, иначе «их отберут», а чиновников накажут за то, что они не успели их потратить за полгода. Поэтому в России все бюджетные объекты строятся наспех, – констатируют челябинцы. – Нет задачи сделать хорошо. Есть задача не быть уволенным. Минстрою прислали деньги на строительство еще одной ледовой арены, бассейна, стадиона и еще скольких-то объектов. Они заказали проект и быстро-быстро должны строить. Две недели назад разыграли контракт на строительство первой очереди за 740 миллионов рублей. Причем проект застройки в закупке не открывается – все архивные файлы «сломаны». Невозможно понять, сколько будет зданий, дорог и сетей на месте леса».

Между тем, лес можно спасти, пересмотрев план застройки, уверены общественники. «Нужно поставить здания плотнее друг к другу, а от стадиона отказаться в пользу беговой дорожки в лесу. Предлагаем областным и городским чиновникам разобраться в ситуации и не поступать с лесом по-варварски. Устроить переговоры, создать мастер-план застройки с сохранением леса и только потом строить. Приостановите контракт», – обращаются к чиновникам горожане.

Впрочем, челябинские чиновники редко идут навстречу горожанам, особенно когда речь касается масштабных вложений. Последний пример – вопиющее решение городских и региональных властей об изменении границ памятника природы «Челябинский городской бор» ради строительства на одном из его участков нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы.

Вопиющее не тем, что «сухостой» решено было уничтожить во имя здоровья детей, а демонстративным игнорированием позиции общественности: горожанам попросту не сочли нужным объяснить, почему строить необходимо именно на территории городского бора, а их предложения альтернативных вариантов размещения корпуса даже не стали обсуждать. В итоге, челябинцам вновь продемонстрировали, что мнение их ничего не значит.

И если подобным образом чиновники и депутаты поступили с памятником природы, что уже говорить о зеленом островке, который даже не обозначен лесом в генеральном плане города. На это и упирают городские власти. Так, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов сообщил, что на этом участке изначально планировалось строительство спортивных объектов.

Но так уже случилось, что на участке сейчас расположен лес (пусть и не признанный таковым официально). Конечно, северо-запад областного центра нуждается в социальной и спортивной инфраструктуре, без которой территория, где живет чуть ли не половина жителей города, уже сейчас постепенно превращается в одно большое гетто.

Но особенностью масштабной застройки этой части города стало, в том числе, обилие пустырей, оставшихся после застройщиков. Почему бы не взять в оборот их, оставив в покое лес? Ведь обширная программа озеленения в городе едва началась.

Между тем, Челябинск продолжает задыхаться в промышленных выбросах (как показал период самоизоляции, автомобильные выбросы оказывают далеко не столь существенное воздействие на атмосферу в областном центре, как пытались убедить в этом жителей чиновники). И уничтожать вполне оформившиеся зеленые островки в надежде на то, что через 5-10-20 лет где-то в границах Челябинска зашелестят новые леса и парки, по меньшей мере, нерационально.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.05.20

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