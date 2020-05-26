Транспортная прокуратура начала проверку по жалобам на снижение зарплаты сотрудников аэропорта «Челябинск»

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений трудовых прав работников аэропорта «Челябинск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство организовало проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудового законодательства в АО «Челябинское авиапредприятие».

«По данным СМИ работники челябинского аэропорта пожаловались на снижение заработной платы, отсутствие качественной питьевой воды, ненадлежащее обеспечение спецодеждой», – уточнили в прокуратуре.

Ранее сотрудники аэропорта обратились в социальных сетях к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. «Несмотря на то, что государство предприняло ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, в которую входит аэропортовая деятельность, наш работодатель не делает никаких усилий, чтобы работники сохранили свои заработные платы, ниже приводим пример фотоматериалов производственного плана, подтверждающих, что ни о каком простое, который объявил работодатель, речи не идет. Что касается условий труда, также имеется ряд нарушений – не обеспечивают качественной питьевой водой, из крана и из колонки вода не пригодна для питья. Нет горячей воды. Должным образом не обеспечивают спецодеждой», – заявили работники аэропредприятия.

В свою очередь, в компании, обслуживающей аэропорт, напомнили о снижении объемов перевозок на 90% и праве предприятия направлять часть работников в простой. Кроме того, представители авиапредприятия опровергли отсутствие горячей и питьевой воды.

Несмотря на это, прокурорская проверка уже началась. «Челябинская транспортная прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, при выявлении нарушений трудовых прав работников аэропорта будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования», – говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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