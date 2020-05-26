Суд увеличил срок челябинцу, вскрывшему терминал на глазах у продавца

Челябинский областной суд ужесточил наказание южноуральцу, обчистившему терминал на глазах у продавца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор в суде апелляционной инстанции добился отмены незаконного приговора и назначения более строгого наказания.

Ранее Тракторозаводский районный суд Челябинска приговорил горожанина к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за хищение денег из платежного терминала.

Челябинца признали виновным в том, что он 6 февраля 2019 года, находясь в помещении торгового павильона, не реагируя на замечания продавца, призывавшего прекратить противоправные действия, взломал замок платежного терминала, из кассового ящика которого похитил свыше 15 тысяч рублей и с похищенным скрылся.

«С приговором не согласился прокурор и в апелляционном представлении просил действия подсудимого квалифицировать как открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, поскольку выполнение основной функции платежного терминала невозможно без хранения в нем денежных средств, в связи с чем усилить наказание», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора, незаконный приговор суда отменила, вынесла новый приговор, назначив челябинцу 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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