Национальные парки Южного Урала приоткрылись для посетителей

Национальные парки Челябинской области возобновляют прием туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возобновлении работы со вторника, 26 мая, заявили в национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль».

Так, после объявления о первом этапе снятия ограничений в Челябинской области Таганай будет доступен для однодневных прогулок.

«Мы вновь открываем для посещения Центральную тропу и Черную скалу. Регистрацию посетителей станут вести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Места общего пользования с периодичностью раз в 2-4 часа будут обрабатывать дезинфицирующим раствором, – сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. – После открытия парка для однодневного посещения мы планируем дать туристам возможность размещаться на территории приютов в палатках на удалении друг от друга, потом – открыть сами приюты. Всё это будет вводиться не раньше, чем в регионе начнут действовать следующие этапы снятия ограничений.

Национальный парк «Зюраткуль» открывается для посещения группам до 5 человек и для семей. При этом туристов просят при приобретении входных билетов на контрольно-информационных пунктах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров.

Кроме того, открыто предварительное бронирование гостевых домиков парка на летний период с 1 июня.

Рыбакам напоминают, что в парке действует нерестовый запрет до 15 июня и на данный момент рыбалка на озере Зюраткуль и реках парка запрещена. Проезды на Малый и Большой кылы закрыт.

Отметим, что официальный запрет на деятельность объектов туристической сферы в Челябинской области на данный момент не снят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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