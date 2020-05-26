«Это несерьезно!» В Челябинске сочли неэтичной иронию по поводу коронавируса

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе со слоганом «7 дней с короной и без вируса».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба усматривает признаки нарушения рекламного законодательства в рекламе услуг гостиничного комплекса «Уральские зори».

По предварительным данным, содержание рекламы может быть неэтичным и недостоверным, уточнили антимонопольщики. На рекламном баннере содержится изображение мужчины в короне и текстовая информация: «7 дней с короной и без вируса». Реклама распространялась в марте 2020 года на сайте интернет-издания.

Челябинское УФАС России в рамках изучения этой рекламы запросило мнение специалистов кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета.

«По мнению специалистов, выражение «7 дней с короной и без вируса» имеет стойкую смысловую ассоциацию с явлением коронавируса. Данное выражение является некорректным по отношению к существующему положению распространения коронавируса в мире. Текстовое содержание рекламы противоречит принятым в обществе нравственным и морально-этическим нормам, выступает в качестве своеобразного раздражителя, но при этом является эффективным способом привлечения внимания к объекту рекламы», – привели в региональном УФАС мнение экспертов.

Так, уточнили в надзорном ведомстве, представители ЮУрГУ полагают, что «рекламное сообщение имеет смысловую направленность, связанную с принижением важного в реальности события и формированием несерьезного отношения к проблеме. В связи с этим рекламное сообщение можно расценивать как некорректное и неприемлемое. Использование выражения «…с короной и без вируса…», приобретающего иронический характер, представляется недопустимым в ситуации, требующей осознанного и серьезного отношения общества к проблеме распространения коронавирусной инфекции».

Челябинское УФАС России также указало, что реклама с указанной информацией привлекает внимание потребителей, однако, ее размещение в настоящий период является некорректным по отношению к ситуации стремительного распространения коронавируса.

Кроме того, ведомство считает, что выражения «...без вируса…» можно рассматривать как гарантию отсутствия возможности заразиться на территории гостиничного комплекса «Уральские зори» каким-либо вирусом, включая коронавирус. При этом такая информация не может быть достоверной.

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем данной рекламы. Заседание комиссии назначено на 25 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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