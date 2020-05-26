На Урале возбуждено уголовное дело по факту «подселения» умершего в чужую могилу

В Коркино возбуждено уголовное дело по факту «подселения» умершего в чужую могилу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свежее захоронение на месте могилы своей родственницы, умершей не сколько лет назад, коркинцы обнаружили текущей весной, когда приехали на кладбище навести порядок перед Пасхой. Они сразу же вызвали полицию.

Оказалось, что захоронением занималась компания, пользующаяся благосклонностью местных властей. Когда разгорелся скандал, чиновники заявили, что вызвавшая полицию семья все придумала: никакой могилы на этом месте не было.

Однако следователи подтвердили: могила была. И возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения».

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 26.05.20

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