Челябинцы станут получать меньше квитанций за «коммуналку»

Челябинцы станут получать единую квитанцию за электроэнергию и тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», гарантирующий поставщик (ГП) электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» и единая теплоснабжающая организация (ЕТО) АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск» приняли решение о переходе на единую квитанцию за электрическую и тепловую энергию. Новый платежный документ жители Челябинска увидят уже в первых числах июня.

Такое решение стало возможным благодаря заключению агентского договора между двумя компаниями, в соответствии с его условиями сбыт электрической и тепловой энергии теперь осуществляет одна компания – ООО «Уралэнергосбыт». Изменения коснутся только жителей Челябинска (в зоне теплоснабжения №1).

Платежный документ за май будет иметь вид стандартной квитанции за электрическую энергию ООО «Уралэнергосбыт» с зеленой полосой. Внутренний разворот дополнительно будет содержать информацию о начислениях за тепловую энергию и QR-код для оплаты. Все средства продолжат поступать напрямую ресурсоснабжающим организациям, за электрическую энергию – ООО «Уралэнергосбыт», за тепловую – АО «УСТЭК-Челябинск», путаницы не возникнет, заверяют сбытовики.

Квитанция продолжит приходить в те же сроки, оплатить ее необходимо успеть до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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