Коронавирус и стриптиз: выпускников грозят оставить без аттестатов за граффити под окнами школы

Уральских выпускников грозят оставить без аттестатов за граффити под окнами школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в Снежинске: выпускники

11 класса нарисовали во дворе бразильского стриптизера Рикардо Милоса, ставшего мемом (10 лет назад видео с танцующим в трусах, красной бандане и с флагом США Милосом выложили на нескольких интернет-сайтах с большим числом посетителей, через некоторое время на это видео сделали пародию, которая разошлась по всей «паутине» и вызвала взрывную волну новых пародий).

Снежинские выпускники изобразили Милоса со школьным рюкзачком за плечами и книгой под мышкой. Бандану на голове сменила корона, а освободившаяся красная косынка выступает в роли маски.

Творчество теперь уже бывших учеников педколлектив не оценил: они потребовали закрасить граффити. В противном случае грозят не выдать аттестаты, сообщают снежинцы в группе «Регион-74 Челябинск» ВКонтакте. Подростки заявляют, что просто решили объединить в один рисунок этот мем, над которым они смеялись весь учебный год, и коронавирус, внесший серьезные изменения в их привычную жизнь.

Снежинск, Павел Зварзин

Снежинск. Другие новости 26.05.20

Челябинцы станут получать меньше квитанций за «коммуналку». / На Урале возбуждено уголовное дело по факту «подселения» умершего в чужую могилу. / Политическая турбулентность: выход России из самоизоляции может обернуться обострением борьбы элит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»