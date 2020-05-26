В Челябинске коронавирус проник в еще одну больницу

В Челябинске два отделения дорожной больницы закрыты из-за подозрения на COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о коронавирусе в медучреждении агентству сообщили читатели. По словам горожан, один из медиков дорожной больницы РЖД мог заразиться инфекцией от пациента.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги заявили, что на сегодняшний день заболевших медиков в учреждении нет, но на карантин закрыты сразу два отделения.

«В настоящее время среди врачей круглосуточного стационара НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД» нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД. – Данное учреждение работает с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. По состоянию на 26 мая в НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД» закрыты на карантин два отделения – сосудистой хирургии и кардиологии №1. Ограничительные мероприятия будут сняты при получении постановления Роспотребнадзора 27 и 30 мая».

Челябинск, Виктор Елисеев

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