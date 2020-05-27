В Челябинске часть потребителей сменит поставщика тепловой энергии

В Челябинске потребителей из контура котельной «Макот» переключат на теплоснабжение северо-западной котельной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в соответствии с решениями схемы теплоснабжения областного центра с 1 июня потребители, ранее подключенные к котельной «Макот» (зона теплоснабжения 03), будут переключены на теплоснабжение от котельной «Северо-западная» АО «УСТЭК-Челябинск» (зона теплоснабжения 01). С 1 июня в качестве единой теплоснабжающей компании для таких потребителей будет выступать АО «УСТЭК-Челябинск».

При переходе для юридических лиц произойдет снижение тарифа: с 1562,88 руб./Гкал до 1353,79 руб./Гкал – за первое полугодие и с 2205,91 руб./Гкал до 1468,31 руб./Гкал – за второе полугодие 2020 года (стоимость указана в рублях за гигакалорию без учета НДС).

Для заключения договоров теплоснабжения юрлицам и физическим лицам – собственникам коммерческой недвижимости, ранее относящимся к зоне 03 теплоснабжения, необходимо обратиться в АО «УСТЭК-Челябинск» в срок до 1 июня. С подробным списком документов можно ознакомиться на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Порядок заключения договора».

Для собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов при переходе в контур «Северо-западной котельной» сохранится льготный тариф. Перезаключать договор с АО «УСТЭК-Челябинск» им не потребуется. Первые квитанции за потребленную тепловую энергию жители получат уже от АО «УСТЭК-Челябинск» за июнь 2020 года.

«Оплату тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению за июнь 2020 года и последующие периоды необходимо оплачивать в адрес новой теплоснабжающей компании – АО «УСТЭК-Челябинск», – уточнили в пресс-службе мэрии. – В том случае, если у вас имеются неоплаченные счета за прошлые периоды, выставленные до июня 2020 года, их оплату нужно произвести предыдущему поставщику тепла – МУП «ЧКТС».

Консультации по вопросам, связанным с теплоснабжением, горячим водоснабжением, оплатой счетов, передачей показаний приборов учета можно получить на сайте ООО «ГЦНКП» в разделе «Служба поддержки». Кроме того, получить пояснения можно по номеру 8-800-2222-500 или по телефону, указанному в квитанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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