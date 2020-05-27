В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски

В Челябинске силовики нагрянули в структуру, подведомственную региональному минэкономразвития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 мая, утром, начались обыски и выемка документов в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области.

По данным источников, силовиков интересует деятельность АИР в 2014-2017 годах. Интересно, что тогда структуру курировал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью было привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области. Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось.

В итоге в мае прошлого года глава Южного Урала Алексей Текслер принял решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Впрочем, юридически АНО «АИР Челябинской области» продолжало существовать и действует до настоящего времени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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