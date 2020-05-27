COVID-19 на Южном Урале: за сутки умерли двое и почти сотня новых инфицированных

В Челябинской области скончались еще 2 человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, 73-летняя женщина умерла от коронавируса, причиной смерти 81-летнего мужчины стали аневризма сердца и хроническая обструктивная болезнь легких.

Продолжается рост выявляемости зараженных: за сутки в области подтверждено 82 новых случая инфицирования.

Всего с начала пандемии на Южном Урале зарегистрированы 2 тысячи 438 инфицированных коронавирусуом. 33 из них скончались (непосредственно от COVID-19 – 14 человек).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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