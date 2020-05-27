Дело сына южноуральского депутата, насмерть сбившего двух человек, направили в суд

Любителю быстрой езды, угробившему двух человек, грозит 7 лет колонии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя села Кунашак, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.
По версии следствия молодой человек, сын одного из местных депутатов, 15 июля 2019 года, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», двигаясь в селе Кунашак по проезжей части улицы Тимергаллиной со значительным превышением разрешенной скорости, при торможении не справился с управлением автомобиля. В результате машину занесло, неуправляемое авто пролетело через всю трассу и вылетело на противоположную обочину, по которой шла в этот момент супружеская пара. Мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте.
В ходе расследования выяснилось, что виновник аварии часто пренебрегал правилами дорожного движения и гонял на огромной скорость по селу. По словам очевидцев, и в момент смертельного ДТП скорость иномарки достигала 150 километров в час.
Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме.
Для обеспечения гражданских исков, завяленных представителями потерпевших, на автомашину лихача в ходе следствия судом наложен арест.
Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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