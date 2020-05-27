В Челябинске заведующую детским садом накажут за сбежавшего домой ребенка

В Челябинске прокуратура требует наказать заведующую детским садом за самовольный уход воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра провело проверку соблюдения законодательства, направленного на защиту прав и интересов детей, находящихся в образовательной организации, по факту самовольного ухода ребенка из детского сада.

Установлено, что днем 11 марта нынешнего года 6-летний воспитанник во время прогулки ушел с территории образовательной организации. Воспитатель обнаружило пропажу ребенка лишь по окончании прогулки. Но руководство извещать не стала и самостоятельно начала поиски воспитанника. В полицию об уходе ребенка также сообщили несвоевременно.

Между тем, 6-летний воспитанник самостоятельно вернулся домой. Каких-либо происшествий, противоправных действий в отношении него не совершалось.

Прокуратурой района заведующей детским садом внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого в учреждении приняты дополнительная меры по защите прав воспитанников, проведена служебная проверка, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение требований законодательства об образовании).

Постановление и материалы проверки направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка Металлургического района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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