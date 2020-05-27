В Магнитогорске начал работать новый компьютерный томограф

В магнитогорском АНО «ЦКМСЧ» начал работать новый компьютерный томограф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», генеральный директор ММК Павел Шиляев и глава Магнитогорска Сергей Бердников приняли участие в церемонии открытия кабинета с новым компьютерным томографом в Диагностическом центре АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть».

Аппарат приобретен на средства ПАО «ММК» в рамках стратегической программы оснащения медико-санитарной части современным медицинским оборудованием.

О преимуществах нового аппарата гостям рассказали главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко и заведующая рентгеновским отделением Диагностического центра Наталья Короткова.

GE Revolution EVO принадлежит к высокоточным 128-срезовым компьютерным томографам. Это суперсовременная система, позволяющая провести как стандартный набор исследований, так и с максимальной информативностью оценить поражение любых органов и систем при политравме, острой хирургической патологии, онкологических заболеваниях органов брюшной полости. Нельзя не отметить ее уникальные возможности в диагностике заболеваний головного мозга, сердца и сосудов.

Среди достоинств системы – высочайшее разрешение получаемых изображений: томограф видит детали размером до 0,28 мм. Вдобавок интегрированная система сбора данных детектора HiLight Clarity сводит к минимуму электронные «шумы», так что врач видит четкую, не искаженную никакими посторонними артефактами анатомическую картину. Пациент же при этом получает существенно меньшую лучевую нагрузку – 82% от рентгеновской нагрузки КТ предыдущего поколения.

Кроме того, условия исследования на GE Revolution EVO более комфортны для пациента. Процедура сканирования выполняется быстро (от 5 до 20 минут) независимо от телосложения пациента. Благодаря повышенной грузоподъемности стола можно проводить исследования пациентов с массой тела до 227 кг и получать изображения диагностического качества в высоком контрастном разрешении.

Компьютерно-томографическое исследование проводится по направлению врачей стационара или поликлиник АНО «ЦКМСЧ», а также в рамках оказания платных медицинских услуг. И сегодня же обследование на новом оборудовании прошел первый пациент.

«Современную медицину невозможно представить без высокотехнологичного оборудования. Для ММК одним из приоритетных направлений поддержки медицинских учреждений является приобретение оборудования, которое выводит на новый уровень качество медицинской помощи в нашем городе. Важно не просто выделять деньги, необходимо тратить их с умом и по-настоящему эффективно. Сегодняшнее событие – яркий пример такого подхода. И я уверен, что новый компьютерный томограф предоставит специалистам медсанчасти кардинально новые возможности – как в диагностике, так и в лечении пациентов, в частности, с инсультами и тяжелыми травмами», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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