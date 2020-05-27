В Аргаяшском районе выбрали нового главу муниципалитета

Выборы главы Аргаяшского района прошли без огонька.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собрание депутатов Аргаяшского района утвердило в должности главы муниципалитета Игоря Ишимова, ранее возглавлявшего район в качестве временно исполняющего обязанности.

Из 19 депутатов за кандидатуру Ишимова проголосовали 13 человек. 2 голоса получила замглавы района по социальной политике Луиза Юсупова, бывшая техническим кандидатом. При этом 4 бюллетеня (по сути, каждый пятый) оказались испорчены.

Напомним, возглавлявший ранее Аргаяшский район Исрафиль Валишин оказался замешан в скандал с попыткой строительства VIP-поселка на берегу озера Увильды. Чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий. Валишина приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года.

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