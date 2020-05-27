Южный Урал оказался не готов к купальному сезону

Челябинская область не подготовилась к началу купального сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние водных объектов Южного Урала, использовавшихся для отдыха жителей в 2019 году, не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам. Об этом говорится в предписании главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова.

Согласно данным мониторинга, 31,4% проб, отобранных в водоемах региона, не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, 13,9% – по микробиологическим.

Кроме того, рекреационные зоны не благоустроены, отсутствуют раздевалки и организованные места сбора мусора, не обеспечены систематическая уборка территории, вывоз бытовых отходов, замена песка и очистка дна водоемов у берегов, не обеспечен питьевой режим, в местах несанкционированного отдыха не установлены предупреждающие аншлаги об опасности купания, не в полном объеме обеспечено проведение обработки территории против клещей.

В связи с этим главам муниципальных образований взять под личный контроль подготовку зон рекреации к летнему сезона, своевременно решить вопрос по определению балансодержателей пляжей. В свою очередь, арендаторы должны обеспечить питьевой режим, начиная с 1 июня, благоустроить и обработать против клещей территории и обеспечить обработку контактных поверхностей не реже чем раз в сутки.

Все рекреационные объекты должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. Функционирование объектов, не получивших заключение до 14 июня, будет запрещено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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