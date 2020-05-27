Трассу М-5 «Урал» закроют для большегрузов

Трассу М-5 «Урал» на территории Челябинской области на одну ночь закроют для большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения планируется ввести в ночь с 10 на 11 июня с 02:00 до 05:00 часов: в это время на 1771-м километре трассы возле Миасса будут ремонтировать газопровод.

Легковые автомобили будут направляться через Миасс.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» отмечают, что ремонтные работы на данном участке будут проводиться ориентировочно до 30 июня 2020 года, но ограничение движения будет выражаться, в основном, в виде снижения скорости и организации реверсивных потоков.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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