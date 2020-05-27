Саммиты ШОС и БРИКС перенесли

Саммиты ШОС и БРИКС ожидаемо перенесли. Пока на неопределенный срок.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально планировалось, что все мероприятия международного форума пройдут в Челябинске. Однако прошлым летом Кремль, оценив степень готовности южноуральской столицы, ключевую часть программы перенес в Санкт-Петербург, оставив Челябинску второстепенную повестку.

Уже в конце марта текущего года – в связи с распространением коронавируса стало понятно, что саммиты вообще могут не состояться в назначенные даты (21 – 23 июля). И теперь федеральные власти это подтвердили.

«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», – сообщили в Кремле.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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