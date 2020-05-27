Южноуральцы пожаловались в СКР на принуждение к участию в праймериз ЕР

Жители Верхнего Уфалея требуют у СКР разобраться с принуждением к участию в предварительном голосовании «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники бюджетных организаций Верхнего Уфалея пожаловались на принуждение со стороны руководства к участию в праймериз «Единой России», стартовавших в преддверии выборов в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом рассказали в местном отделении ЛДПР. Представители партии обратились в СКР.

«В период с 18 по 21 мая ко мне неоднократно обращались жители Верхнего Уфалея, которые рассказывают, что они являются работниками бюджетной сферы Верхнего Уфалея (таких как школы, детские сады, соцпомощь), и руководство этих учреждений принуждает работников регистрироваться на каком-то портале (внося туда свои персональные данные) и голосовать за кандидатов от «Единой России», угрожая невыплатами заработной платы и увольнениям, – цитирует издание Уфалейка.Ру куратора местного отделения Лану Сухареву. – Вчера я обратилась в Следственный комитет города Верхнего Уфалея о проведении проверки по фактам принуждения граждан Верхнего Уфалея регистрироваться на портале и голосовать за кандидатов от «Единой России».

Напомним, ранее представители партии «Справедливая Россия» также сообщали о фактах принуждения к голосованию, требую реакции со стороны прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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