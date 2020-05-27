В Челябинске суд поставил точку в деле куратора «Синего кита»

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор куратора одной из «групп смерти».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня инстанция рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении молодого человека, склонявшего несовершеннолетних к самоубийству.

Напомним, 23 декабря прошлого года Ленинский районный суд Челябинска признал его виновным в склонении к совершению самоубийства путем уговоров при отсутствии признаков доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой психическое расстройство (ч. 1 ст. 111 УК РФ), покушении на доведение лица до самоубийства путем жестокого обращения (ч. 3 ст.30, ст. 110 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 8 месяцев в колонии общего режима, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу одной из потерпевших в размере 500 тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда, освободил молодого человека от наказания по ч. 1 ст. 110.1 УК РФ в связи с истечением на момент постановления приговора срока давности уголовного преследования. В результате, назначенный по совокупности преступлений срок наказания снижен до 4 лет 5 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения.

«Судом установлено, что молодой человек через интернет-приложение систематически последовательно оказывал психологическое воздействие на потерпевших, одна из которых проживает в Челябинске, другая в – Амурской области, с целью доведения их до самоубийства. Он призывал их к нанесению ран на своем теле, давал обязательные к исполнению задания о необходимости прослушивания и просмотра аудио- и видеоматериалов со сценами насилия, суицидов, тем самым формируя депрессивную направленность сознания. По независящим от осужденного обстоятельствам, результат указанных действий не наступил, молодого человека задержали сотрудники полиции», – рассказали в пресс-службе областного суда.

В апелляционном представлении прокурор просил приговор отменить, вынести новый судебный акт.

Сторона защиты, оспаривая приговор, настаивала на оправдании осужденного, а в случае отказа в удовлетворении апелляционных жалоб просила смягчить наказание, назначенное судом первой инстанции.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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