Зато попраздновали: в Челябинской области отмечен резкий скачок заболеваемости COVID-19

В Челябинской области отмечен резкий рост выявляемости коронавирусной инфекции: 27 мая подтверждено 148 новых случаев, что почти в 2 раза больше показателя за предыдущие сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще 2 человека, зараженные COVID-19: 71-летняя женщина скончалась непосредственно от коронавируса, 84-летняя – от атеросклеротической и ишемической болезней сердца.

В правительстве Челябинской области резкий рост выявляемости инфекции объяснили массовыми «посиделками» и семейными торжествами в майские праздники.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.05.20

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