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Четверг, 28 мая 2020, 09:55 мск

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Южноуральцы пожаловались на отсутствие вакцины от бешенства

Жители Челябинска пожаловались на нехватку вакцины от бешенства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец стал жертвой нападения бездомной собаки в минувшее воскресенье.

Мужчина ехал н велосипеде в сад, когда на него набросилось животное. Пострадал горожанин незначительно, отделавшись несколькими царапинами. Но родственники все-таки посоветовали ему обратиться в медучреждение и пройти курс профилактики бешенства и столбняка.

Но челябинец столкнулся с неожиданными проблемами: обзвонив несколько травмпунктов, он выяснил, что вакцины от бешенства в организациях нет. «Отсутствие вакцин дежурившие врачи объяснили сбоями поставок из-за режима по COVID-19», – цитирует 74.ru оказавшегося в сложной ситуации южноуральца.

Лишь в понедельник горожанин нашел травмпункт, где сообщили, что вакцина есть, но в ограниченном количестве. Отпросившись с работы, мужчина поставил укол, но теперь переживает, хватит ли вакцины на следующие уколы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области дефицит вакцин категорически отрицают. По данным чиновников, в регионе в мае создан резерв в 3,5 тысячи доз, и только в начале этой недели очередную партию передали в медучреждения. Поэтому в случае отказа советуют южноуральцам сразу же обращаться в минздрав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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