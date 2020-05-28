На Урале заблокировали сайт с инструкциями по превращению в фею

В Магнитогорске суд признал запрещенной информацию, размещенную на интернет-сайте для подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с жалобой на опасный контент одного из ресурсов «мировой паутины» обратились в надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска.

В ходе проверки обращения выяснилось, что на интернет-сайте размещены инструкции «о том, как стать феей в домашних условиях». При этом некоторые рекомендации побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Опасная игра начала распространяться в интернете в первой половине 2010-х годов. В качестве аудитории ее создатели выбрали девочек, увлекающихся известным мультипликационным сериалом о приключениях фей. Юным особам, мечтающим стать волшебницами, предлагался ряд рекомендаций, как стать феей «в домашних условиях». Многие из них были вполне безобидными. Но некоторые представляют реальную опасность. Так, процесс «трансформации» в Фею огня может привести к пожару и даже взрыву.

«По результатам проверки прокурором подготовлено и направлено в районный суд заявление о признании данной информации запрещенной в целях дальнейшей блокировки данной страницы сайта», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решением Правобережного районного суда Магнитогорска заявление прокурора удовлетворено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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