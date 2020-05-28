Власти готовы скорректировать проект спорткомлекса на северо-западе Челябинска

Мэрия Челябинска согласилась пойти навстречу горожанам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможности компромисса чиновники, горожане и общественники договорились в ходе виртуальной встречи, организованной с участием вице-губернатора Челябинской области Сергея Шаля.

Напомним, жители микрорайонов «Тополиная аллея» и «Парковый» выступили против уничтожения расположенного рядом с ними леса ради создания на его месте спортивного кластера, включающего спортшколу по хоккею, стадион, бассейн, ряд спортивных сооружений.

Протесты выплеснулись на страницы СМИ. В итоге Сергей Шаль провел совещание с участием областных и городских чиновников, проектировщиков и горожан. О результатах рассказал координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов.

В ходе совещания министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин допустил возможность перенесения объектов, «на которые еще не разыграны строительные контракты». При этом проектировщики стадиона заверили, что готовы «посадить» объект на другой участок, вне леса. Однако, поскольку контракт уже заключен, замена земельного участка будет нарушением условий договора.

В итоге участники совещания приняли компромиссную позицию главного архитектора города Павла Крутолапова, предложившего в краткие сроки разработать новый мастер-план территории, чтобы постараться максимально спасти лес от застройки.

«Короче, со скрипом и вздохами со стороны ответственных, нам удалось договориться о корректировке проекта! Это невероятно и очень здорово. Еще ничего не решено, но лед тронулся», – рассказал Лев Владов.

По словам урбаниста, следующее совещание состоится на следующей неделе. К этому времени общественники должны предложить свои предложения по корректировке проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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