В Челябинской области возбудили уголовное дело о картеле депутатов-родственников

Депутатов из Миасса подозревают в сговоре при продаже квартир муниципалитету.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства и регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Фигурантами дела стали депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихана Тургумбаева и его сын, депутат Собрания депутатов Миасса Каиржан Тургумбаев, оба занятые в строительном бизнесе.

Депутатов-родственников подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств и нарушении законодательства о защите конкуренции при строительстве АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» многоквартирного жилого дома в Златоусте. Основанием стали установленные в ходе проверки данные о наличии между депутатами, управляющими якобы конкурирующими компаниями-застройщиками, соглашения о поддержании цены на аукционах по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность.

«По результатам проведения итогов электронного аукциона заключен муниципальный контракт на приобретение объектов долевого строительства (жилых помещений) между МУП «Капитальное строительство» и АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой», что повлекло извлечение им дохода в крупном размере на общую сумму более 69 миллионов рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.

Следственным управлением СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения.)

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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