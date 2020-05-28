Директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» останется в СИЗО на все лето

Руководителю структуры, подведомственной минстрою Челябинской области, продлили содержание в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил до 3 сентября срок содержания под стражей для директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова.

Напомним, топ-менеджера госучреждения задержали в начале апреля. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Абаимов вину не признает.

По версии следствия, в 2018 году директор «Челябоблинвестстроя» получил 1,5 миллиона рублей от замдиректора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. За это учреждение приняло работы по строительству биатлонного центра в Златоусте. Впоследствии выяснилось, что работы выполнены не были, а биатлонный центр не сдан до сих пор.

Позднее Абаимову также предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при приемке фактически не выполненных работ по строительству шорт-трека в Челябинске. Кроме того, «Челябоблинвестстрой» фигурирует в уголовном деле о превышении полномочий при приемке работ по строительству здания вспомогательного назначения в ходе ремонта Челябинского театра оперы и балета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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