Соратник объявившего войну ФАС южноуральского экс-губернатора вернулся в федеральную повестку

Вслед за экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, напомнившим о себе СМИ активизацией противостояния с ФАС, в федеральную повестку вернулся его ближайший соратник Иван Сеничев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз журналисты напомнили о шикарном подарке экс-чиновника своей дочери на вторую свадьбу.

«Экс-вице-губернатор Челябинской области Сеничев Иван Викторович, прославившийся непотребной матерщиной в адрес любимого региона, сделал шикарный подарок любимой дочери: квартиру с видом на Москву-реку в престижном ЖК «Ривер Парк». С панорамным остеклением, бомбическими видами и стильным ремонтом в нежно-сливочных тонах. Стоимость вместе с ремонтом и парковкой – не менее 20 миллионов рублей», – напоминает издание «Русская пресса», отмечая, что подарок «никак не бьется с официальными декларациями о доходах» папы. Напомним, Иван Сеничев считался одним из членов «магнитогорской команды», пришедшей во власть после назначения главой Южного Урала Бориса Дубровского.

При этом выходец с ММК Сеничев был ближайшим соратником Дубровского, хотя непосредственно в правительстве региона проработал меньше двух лет. В январе 2014 года Иван Сеничев занял пост «политического» вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Челябинской области. Однако уже в следующем году оказался в центре громкого скандала: в сеть утекла запись разговора чиновника, где он нецензурно характеризует регион. В результате в декабре 2015 года Сеничев подал в отставку, а в январе 2016 года занял кресло директора ХК «Трактор».

Впрочем, и на новом посту теперь уже экс-чиновник не снискал любви южноуральцев. Этому не помог даже успех клуба в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2017 -2018 годов: после череды неудачных сезонов «черно-белые» дошли до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, завоевав таким образом бронзовые медали.

Однако радость челябинцев испортил уход из клуба главного тренера Анвара Гатиятулина. Несмотря на надежды болельщиков на продолжение сотрудничества «Трактора» с наставником, выведшим команду из длительного кризиса, руководство клуба слишком затянуло с предложением тренеру нового контракта, к тому же собиралось пролонгировать его всего на год. В итоге Гатиятулин ушел в тренерский штаб питерского СКА, а «Трактор» рухнул в очередное пике, из которого не смог выйти до сих пор.

Интересно, что переговоры о продлении контракта Анвара Гатиятулина, провалившиеся из-за «прижимистости» руководства клуба, закончились в июне 2018 года. Кто знает, может быть, именно эта неудача заставила Сеничева пересмотреть свое отношение к деньгам. Но уже в октябре этого же года было зарегистрировано право собственности его дочери Елизаветы на московскую квартиру.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.05.20

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