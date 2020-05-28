В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлевается до 15 июня. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остается неспокойной», – отметил глава региона, добавив, что в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений.

Как уже сообщал «Новый День», с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 2 тысячи 586 случаев заболевания COVID-19, 35 зараженных умерли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.05.20

Соратник объявившего войну ФАС южноуральского экс-губернатора вернулся в федеральную повестку. / Директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» останется в СИЗО на все лето. / Николай Цуканов: мы не должны позволить теневым дельцам обогащаться на пандемии Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»