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Четверг, 28 мая 2020, 17:43 мск

Новости Челябинск

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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлевается до 15 июня. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остается неспокойной», – отметил глава региона, добавив, что в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений.

Как уже сообщал «Новый День», с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 2 тысячи 586 случаев заболевания COVID-19, 35 зараженных умерли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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