Упали на перрон: в Магнитогорске ребенок получил тяжелые травмы на вокзале

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на перроне железнодорожного вокзала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по факту травмирования малолетнего ребенка на перроне железнодорожного вокзала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, утром 16 марта нынешнего года супружеская пара вместе со своим маленьким ребенком прибыли на перрон железнодорожного вокзала станции «Магнитогорск – Пассажирский», чтобы встретить знакомого, прибывшего пассажирским поездом сообщением «Нижневартовск – Адлер». Мужчина, проходя по перрону с ребенком на руках, поскользнулся на снежном склоне и наледи и упал на перрон. В результате происшествия ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления СКР на транспорте изучены записи с камер видеонаблюдения, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, изъяты должностные инструкции работников железной дороги, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.05.20

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