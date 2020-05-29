В Челябинской области зафиксированы новые смерти от COVID-19 и полторы сотни инфицированных

В Челябинске за сутки выявлено 150 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще два зараженных. Непосредственно от COVID-19 умерла женщина 78 лет. 81-летний мужчина скончался от онкологии.
Всего на утро 29 мая в области подтверждены 2 тысячи 736 случаев коронавируса. 37 инфицированных скончались.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.05.20
Упали на перрон: в Магнитогорске ребенок получил тяжелые травмы на вокзале. / Проверено на себе: как в Челябинской области организован заслон от завоза коронавируса. / Беспрецедентный шок: Банк России оценил ситуацию в отечественной экономике. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube