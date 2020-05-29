В Челябинской области зафиксированы новые смерти от COVID-19 и полторы сотни инфицированных

В Челябинске за сутки выявлено 150 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, умерли еще два зараженных. Непосредственно от COVID-19 умерла женщина 78 лет. 81-летний мужчина скончался от онкологии.

Всего на утро 29 мая в области подтверждены 2 тысячи 736 случаев коронавируса. 37 инфицированных скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.05.20

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