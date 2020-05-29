В Челябинске грудной ребенок попал в больницу с солнечными ожогами

На Южном Урале месячную девочку оставили под палящим солнцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочку в возрасте 1 месяц доставили в гнойное отделение ЧОДКБ. По словам родителей, на улице ребенок пробыл около часа. Но этого хватило, чтобы малышка получила сильнейшие ожоги.

«У ребенка диагностировали солнечные ожоги первой и второй степени. Кожа на открытых участках покрылась волдырями, а веки сильно опухли», – цитирует «Первый областной» заведующего отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаила Погорелова.

В итоге девочка четыре дня пробыла в больнице. После оказания помощи ребенка выписали. Сейчас она находится дома.

По словам медиков, у детей до года нарушена терморегуляция, поэтому они гораздо хуже переносят и перегрев, и переохлаждение, а кожа у грудничков слишком нежная. Поэтому для младенца критичными могут оказаться даже 5-7 минут, проведенные на солнце.

Челябинск, Виктор Елисеев

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