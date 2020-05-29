Челябинец, расстрелявший двух человек на кладбище, отправится в колонию

В Челябинской области вынесен приговор местному жителю, расстрелявшего двух мужчин.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал 35-летнего местного жителя виновным в убийстве двух человек.

Следствием установлено, что утром 20 марта 2019 года мужчина, находясь у кладбища «Успенское», в ходе конфликта расстрелял из огнестрельного оружия двух человек. После расправы южноуралец скрылся с места происшествия и в этот же день явился в правоохранительные органы, где сообщил о совершенном им преступлении, а также месте хранения огнестрельного оружия, оказал содействие в установлении обстоятельств совершенного им преступления.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил челябинца к 12 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскано 1 миллион 850 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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