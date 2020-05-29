Чиновника из Каслинского района подозревают в махинациях при покупке квартир для сирот

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновником районной администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По предварительным данным, в 2019 году чиновник комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского района приобретал жилые помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств муниципалитета по заведомо завышенной стоимости.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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