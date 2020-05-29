В Челябинске стартует второй этап опрессовок

Второй этап опрессовок стартует в Челябинске на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 3 июня начнется второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 17 июня в 1251 многоквартирном и 625 частных жилых домах, 68 детских садах, 68 учебных и 28 лечебных учреждениях Челябинска.

Кроме того, в июне по отдельному графику гидравлические испытания начнутся и в домах, обслуживаемых локальными котельными.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта мэрии Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок», 2 этап.

Челябинск, Виктор Елисеев

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